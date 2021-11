Travolto in tangenziale: omissione soccorso, indagati amici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Sono indagati per omissione di soccorso i cinque giovani che erano in macchina con Isac Djanel Beriani, il 20enne travolto da un'auto e morto domenica notte nella Tangenziale est di Milano dopo un gioco finito male. I ragazzi, tutti coetanei della vittima e che si sono allontanati dopo avere assistito all'incidente, si sono presentati spontaneamente agli investigatori nel pomeriggio di domenica. Nell'indagine del pm Francesco De Tommasi e condotta dalla polizia stradale, si sta verificando la loro versione dei fatti, ovvero che si sia trattato di una "bravata" tra ubriachi. I giovani hanno anche raccontato di essere ripartiti "per paura", dopo avere assistito all'incidente. (ANSA).