A Bolzano al mercatino di Natale con braccialetto Green pass

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLZANO, 24 NOV - Apre domani il mercatino di Natale di Bolzano dopo l'edizione saltata dell'anno scorso a causa della pandemia. A salvare il tradizionale mercatino, che ogni anno attira innumerevoli visitatori, ci pensa un braccialetto. Come nei campeggi e nelle discoteche va indossato al polso e cambia colore ogni giorno. Come spiega la direttrice dell'Azienda di soggiorno Roberta Agosti i braccialetti saranno consegnati nei vari welcome gate a chi è in possesso del Green pass. "Ovviamente - spiega - si tratta di un'edizione particolare del mercatino all'insegna della sicurezza anche se ci saranno meno bancarelle non sarà un mercatino ridotto ma pieno di luci, profumi ed atmosfera natalizia". Come ribadisce Agosti, "l'intenzione degli organizzatori è di lanciare un segnale positivo, organizzando una manifestazione all'aperto in piena sicurezza". I costi del piano di sicurezza ammontano complessivamente a circa 100 mila euro. Per la security anti-Covid saranno impegnate 30 persone. (ANSA).