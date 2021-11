Biden invita 110 Paesi a summit per democrazia ma esclude Cina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TAIPEI, 24 NOV - Joe Biden ha invitato circa 110 Paesi al summit virtuale per la democrazia fortemente voluto dal presidente americano. Al centro dei lavori anche la difesa dei diritti umani violati dai regimi autoritari. Tra i Paesi invitati dalla Casa Bianca figurano gli alleati europei, l'Iraq e l'India, come si legge nella lista diffusa dal Dipartimento di Stato. Lista in cui invece non figura la Cina, più volte accusata dall'amministrazione Biden di violare i diritti umani nella regione dello Xinjang, in Tibet e ad Hong Kong. Al summit invece è stata invitata Taiwan, decisione che rischia di alimentare le tensioni tra Washington e Pechino e di compromettere le prove di disgelo dopo il summit virtuale tra Joe Biden e Xi Jinping. Esclusa dagli invitati anche la Turchia, che è alleata degli Usa in seno alla Nato, l'Ungheria e i principali partner arabi degli Stati Uniti: Egitto, Arabia Saudita, Giordania, Qatar ed Emirati Arabi. Saranno presenti invece il Brasile e la Polonia. (ANSA).