Bielorussia: Tsikhanouskaya, Ue avvii azioni penali

(ANSA) - STRASBURGO, 24 NOV - "Siamo fedeli al diritto internazionale! Date il via libera a perseguire i trasgressori dei diritti umani ai sensi della giurisdizione penale universale. Fate in modo che tutte le prove dei crimini del regime siano sul tavolo della Corte penale internazionale e della Corte internazionale di giustizia. Invito l'Europa a prendere l'iniziativa in tal senso". Lo ha dichiarato la leader dell'opposizione in Bielorussia, Sviatlana Tsikhanouskaya, intervenendo al Parlamento europeo. (ANSA).