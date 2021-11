Comuni: nel catanese l'assessore più giovane d'Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PALERMO, 24 NOV - Piermaria Capuana, 18 anni, è l'assessore più giovane d'Italia. E' stato nominato ieri dal sindaco Nino Bellia al Comune di San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, in quota alla lista civica Onda. Capuana, studente universitario di Scienze Politiche a Catania, è il presidente uscente della Consulta provinciale studentesca. Il neoassessore, dopo il giuramento, è stato festeggiato da un centinaio di giovani che si sono raccolti nella piazza antistante il Municipio puntese. "Essere l'assessore più giovane d'Italia - ha affermato - è per me il riconoscimento verso l'impegno profuso nell'arco della mia adolescenza ed oggi una grande prova di maturità e responsabilità nei confronti della cittadinanza. Spirito d'intraprendenza, attivismo, passione e onestà sono i valori che più rappresentano la nostra idea di politica. Puntare sui giovani non è una scommessa ma investimento, credo nella necessità di coinvolgere sempre più i giovani nella cosa pubblica, abbattendo anche il preconcetto che se si è giovani ci si deve accontentare, si ha poca esperienza e quindi si deve aspettare". (ANSA).