(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Allo studio anche per la Capitale le misure di sicurezza in vista di un altro Natale in epoca Covid. Se ne discuterà nelle prossime riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Tra le ipotesi sul tavolo, secondo quanto si apprende, potrebbero esserci transennamenti nelle principali vie dello shopping e accessi contingentati nelle piazze più frequentate della Capitale, come già avvenuto l'anno scorso. (ANSA).