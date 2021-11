Ecdc,se a Natale la situazione non migliora servono misure

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 24 NOV - L'Agenzia europea per la prevenzione ed il controllo delle malattie (Ecdc) non esclude che a Natale servano misure di contenimento per il Covid. "Ci sono misure, come il lockdown, che sono freni di emergenza e si usano quando si vuole abbassare i numeri di casi di Covid in breve tempo. E ci sono misure meno intrusive, come indossare mascherine, il telelavoro, distanziamenti sui mezzi pubblici, ridurre le persone che si possono incontrare. C'è ancora tempo fino al Natale, ma se la situazione non migliora potrebbe significare che queste misure devono essere adottate anche a Natale". Lo ha detto la direttrice dell'Ecdc, Andrea Ammon. (ANSA).