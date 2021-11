Fedriga, perplessità per le restrizioni in zona bianca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TRIESTE, 24 NOV - "Bene la decisione di non ricorrere alle chiusure indiscriminate nelle zone gialle e arancioni, garantendo così prospettive e opportunità di lavoro alle attività produttive, e di non introdurre il green pass obbligatorio per gli under 12. Esprimiamo però perplessità per le restrizioni in zona bianca, ancorché limitate al 15 gennaio e dunque legate a una temporaneità che risulta rassicurante". Lo afferma il presidente del FVG e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. "Il lavoro della Lega a tutela della salute pubblica, della ripresa economica e della tenuta sociale del Paese - aggiunge - sta evidentemente dando i suoi frutti". (ANSA).