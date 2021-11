Johnson convoca comitato Cobra dopo strage nella Manica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 24 NOV - Il premier britannico Boris Johnson ha convocato d'urgenza il comitato Cobra per la gestione delle emergenze in risposta alla strage di migranti avvenuta oggi nelle acque francesi della Manica. Londra sollecita da tempo Parigi ad azioni più incisive per frenare il flusso delle imbarcazioni degli scafisti che dalle coste francesi cercano di raggiungere la Gran Bretagna: flusso intensificatosi negli ultimi mesi, malgrado gli accordi bilaterali cofinanziati dal Regno e le promesse del governo Tory su una stretta post Brexit dei controlli di confine, fino a raggiungere picchi di oltre 1000 arrivi al giorno. (ANSA).