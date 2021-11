Migranti: Johnson-Macron, fermare i viaggi della morte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 24 NOV - Londra e Parigi hanno concordato sull'"urgenza" di aumentare i loro sforzi congiunti per combattere gli attraversamenti "mortali" della Manica da parte dei migranti che tentano di raggiungere l'Inghilterra dalla Francia, dopo il naufragio che ha causato 27 morti. Lo ha reso noto Downing Street. Nel corso di una telefonata il premier britannico Boris Johnson e il presidente francese Emmanuel Macron "hanno concordato sull'urgente necessità di aumentare i loro sforzi congiunti per impedire questi attraversamenti e fare tutto il possibile per fermare i trafficanti che mettono a rischio la vita" dei migranti, ha affermato un portavoce. (ANSA).