Nasce un Drago dalle foreste distrutte da Vaia

(ANSA) - BELLUNO, 24 NOV - Un grande Drago di legno si erge sull'Ape Cimbra di Lavarone (Trento), dove la tempesta Vaia nel'ottobre 2018 fece strage di boschi. E' l'opera con cui lo scultore veneto Marco Martalar ha voluto ricordare il terribile evento meteorologico che spazzò via milioni di alberi sulle montagne del Triveneto, e nel contempo valorizzare l'Avez del Prinzep. Il corpo del Drago è fatto interamente di scarti di alberi abbattuti dalla furia della tempesta. Per realizzare l'opera ci sono volute 3.000 viti e 2.000 pezzi di scarti di arbusti. Martalar ha lavorato alla scultura in legno per oltre un mese. ll Drago di Vaia è alto 6 metri e lungo 7; per dargli forma Martalar ha impiegato una tecnica che prevede una struttura interna, uno scheletro in legno, sul quale viene poi fissato il materiale di recupero. L'opera muterà nel tempo, con il passare delle stagioni, fino a che il drago arriverà a decomporsi. (ANSA).