Partita Dart, la navicella per dirottare gli asteroidi

E’ partita Dart, la prima missione per tentare di deviare un asteroide. E’ stata lanciata alle 7:21 ora italiana dalla base di Vandenberg in California a bordo di un razzo Falcon 9 e ora inizierà il suo lungo viaggio di oltre 10 milioni di chilometri, in 11 mesi, per colpire e deviare la traiettoria di un asteroide di 170 metri di diametro. Dart (Double Asteroid Redirection Test) sarà un banco di prova per valutare la capacità di deviare un asteroide potenzialmente pericoloso. A bordo c'è anche l’Italia con LiciaCube, un microsatellite 'fotoreporter' che dovrà filmare l’impatto per valutarne la riuscita.

La sonda Dart della Nasa, con il minisatellite italiano LiciaCube, si è separata con successo dall’ultimo stadio del lanciatore Falcon 9 della SpaceX. Ora la sonda continua a viaggiare sia grazie alla spinta ricevuta dal lanciatore, sia con il suo sistema di propulsione elettrica.

Nel suo viaggio lungo 10 mesi verso il piccolo asteroide Dimorphos, che ruota intorno al più grande asteroide Didimo, la sonda americana Dart (Double Asteroid Redirection Test) e il minisatellite italiano saranno seguiti da un grande gruppo di ricerca. Per la parte americana la missione è nata dalla collaborazione fra la Nasa e il Laboratorio di fisica applicata dell’università Johns Hopkins; per la parte italiana è coordinato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e vi partecipano Università di Bologna, Politecnico di Milano, Università Parthenope di Napoli e Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).