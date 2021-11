Spacciatore cercava clienti su una chat gay, arrestato mentre faceva sesso con un minore

La squadra Mobile della polizia di Lodi ha arrestato a Brembio (Lodi) un uomo di 48 anni che 'agganciava' clienti per lo spaccio andando su una chat gay e che, al momento del blitz delle forze dell’ordine, è stato trovato nella sua auto dove stava per consumare un rapporto con un minorenne. L’uomo, è stato, quindi, non solo accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ma anche per prostituzione minorile e è stato posto immediatamente agli arresti domiciliari in attesa della direttissima.

Nella sua abitazione sono stati trovati oltre cento grammi tra cocaina e hashish oltre a 580 in contanti ritenuti provento di spaccio. La segnalazione di quanto stava avvenendo è arrivata agli agenti da una nota anonima inviata, qualche giorno fa, sulla consolle operativa Youpol.

prostituzione minorile