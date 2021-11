Super green pass, il nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri

Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha dato il via libera al decreto che rafforza le misure anti Covid con il Super Green pass. Il provvedimento è stato varato all’unanimità. Il Super Green pass varrà dal 6 dicembre al 15 gennaio, ma le misure potranno essere poi prorogate.

"Come Regioni abbiamo chiesto che l'introduzione del super green pass potesse valere prestissimo perché permetterebbe di tutelare anche nell’eventuale cambio di colore la tenuta in apertura delle attività che più hanno pagato durante la pandemia". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, intervenendo questo pomeriggio a Tagadà su La7. Per il presidente "si potrebbe ragionare che una volta introdotto, superate le feste di Natale, penso si possa fare il tagliando". Quello dell’estensione dell’obbligo vaccinale ad alcune categorie "è un tema molto più di Governo che delle Regioni", però "credo che andrebbe esteso al mondo della scuola. Vediamo quello che succede". "A scuola - spiega - è dove c'è più rischio di circolazione del virus perché gran parte dei bimbi non sono vaccinati, lo vediamo nei numeri di chi si contagia. Almeno il personale scolastico che sia tutelato". "E0 un po' curioso che uno dica solo la mia categoria solo se lo fanno le altre", aggiunge Bonaccini rispondendo alle dichiarazioni del presidente dell’Anp, l’associazione dei dirigenti scolastici, Antonello Giannelli, secondo il quale si "dovrebbe andare più verso l’obbligo generalizzato, che non per alcune categorie come quella scolastica".