Bruxelles si attrezza per il voto alle europee del 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 25 NOV - La Commissione europea propone di aggiornare le norme in materia di elezioni europee e comunali per i cittadini dell'Ue che risiedono in uno Stato membro diverso dal loro stato di nazionalità, i cosiddetti "cittadini mobili". L'iniziativa riguarda circa 13,5 milioni di persone: tra questi pochissimi esercitano il diritto di voto alle elezioni europee e comunali. Al fine di garantire una partecipazione inclusiva in vista delle elezioni europee del 2024, Bruxelles propone emendamenti mirati alle direttive esistenti sui diritti elettorali, tra cui l'obbligo di informare i cittadini mobili dei loro diritti, l'uso di modelli standardizzati per la registrazione come elettori o candidati, e l'uso della lingua parlata dai residenti nel territorio. (ANSA).