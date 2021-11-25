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Macron arrivato al Quirinale, accolto da Mattarella

25 novembre 2021, 18:03

Macron arrivato al Quirinale, accolto da Mattarella
(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato al Quirinale, accolto dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. (ANSA).

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