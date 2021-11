Usa, furti in stile flash mob in catene di lusso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 24 NOV - Una serie di furti in stile flash mob con decine di ladri che agiscono contemporaneamente hanno costretto in Usa varie catene del lusso a rafforzare la sicurezza e a mettere sotto chiave la merce, proprio mentre comincia la stagione dello shopping natalizio. L'ultimo ad essere colpito pochi giorni fa è stato un magazzino Nordstrom a Walnut Creek, a est di San Francisco, in California, dove circa 80 persone mascherate arrivate con 25 vetture hanno fatto razzia di costosi prodotti nel giro di pochi minuti dandosi poi alla fuga. Poco prima un gruppo di 40 persone ha saccheggiato un negozio di Louis Vuitton a Union Square, sempre a San Francisco, volatilizzandosi in auto. Colpi analoghi anche vicino a Chicago, dove un altro negozio di Vuitton è stato preso di mira da una gang di 14 persone, che sono scappate con un bottino di oltre 100 mila dollari in borse e indumenti di lusso. Si tratta del terzo attacco del genere subito da Vuitton nell'area di Chicago. I flash mob sono quasi sempre registrati dalle telecamere di sicurezza, con immagini che rimbalzano sui network nazionali. (ANSA).