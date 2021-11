© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 26 NOV - La Russia non ha mai avuto intenzione di partecipare in quello che Volodymyr Zelensky sostiene essere un colpo di stato in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Tass. (ANSA).