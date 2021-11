Green pass: Nas, 778 violazioni su oltre 12 mila controlli

I carabinieri del Nas impegnati nelle verifiche sull'obbligo del Green pass per l’accesso a determinati servizi e al lavoro (quest’ultimo dal 15 ottobre), ad oggi hanno controllato oltre 12 mila attività ed esercizi, contestando 778 violazioni - il 6,5% circa di irregolarità - delle quali 428 a datori di lavoro e titolari di attività commerciali ed erogazione di servizi oggetto di obbligo di certificazione Covid come ristoranti e bar, sale scommesse, palestre e centri estetici e massaggio, per omessa verifica del 'certificato verdè. 350 sanzioni sono andate a clienti e utenti, mentre 68 sono state contestate a dipendenti.



