Migranti: Darmanin annulla l'incontro con ministra Gb

(ANSA) - PARIGI, 26 NOV - Il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, ha annullato l'incontro con la collega britannica, Priti Patel, previsto domenica a Calais per discutere del dossier sui migranti, in risposta al premier Boris Johnson che ha chiesto a Parigi di riprendere gli immigrati in arrivo in Gran Bretagna. In un messaggio a Patel, Darmanin sostiene che se la lettera del primo ministro britannico al presidente francese Emmanuel Macron è una "delusione", il fatto di averla resa pubblica "è ancora peggio". Ieri, Johnson ha chiesto alla Francia di riprendere i migranti che arrivano illegalmente in Gran Bretagna per risolvere il problema dell'immigrazione, poche ore dopo che Parigi aveva annunciato l'incontro previsto domenica a Calais. All'incontro sono stati invitati i ministri responsabili dell'immigrazione belga, tedesca, olandese e britannica, nonché la Commissione europea. "Riteniamo la lettera pubblica del premier britannico inammissibile e contraria alle nostre discussioni tra le controparti. Di conseguenza, Priti Patel non è più invitata alla riunione interministeriale di domenica che viene mantenuta nel formato: Francia-Belgio-Paesi Bassi-Germania-Commissione europea", riferisce l'entourage di Gérald Darmanin. (ANSA).