Presunto stupro, Grillo jr e 3 amici rinviati a giudizio

(ANSA) - TEMPIO PAUSANIA, 26 NOV - Sono stati tutti rinviati a giudizio i quattro giovani liguri, tra cui Ciro Grillo - figlio del fondatore del M5s Beppe Grillo - accusati di violenza sessuale ai danni di una coetanea italo-norvegese. Il processo nei confronti di Grillo jr e Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, inizierà il 16 marzo prossimo. Lo ha deciso la gup di Tempio Pausania, Caterina Interlandi. I fatti risalirebbero al luglio di due anni fa in Costa Smeralda, dopo una serata in discoteca, nella casa di Grillo, a Porto Cervo. Il rinvio a giudizio era stato sollecitato dal procuratore Gregorio Capasso. Il collegio difensivo aveva invece sollecitato il non luogo a procedere e chiesto che si proceda con rito ordinario. (ANSA).

© RIPRODUZIONE RISERVATA Ciro Grillo