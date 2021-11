Venezuela: Guida 'Ambasciata d'Italia 2021' vince premio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CARACAS, 26 NOV - La guida 'Ambasciata d'Italia a Caracas 2021' ha ottenuto il primo posto nella sua categoria alla 26/a edizione del Concorso latinoamericano di prodotti grafici Theobaldo de Nigris, uno dei più importanti premi latinoamericani delle arti grafiche, svoltosi di recente a Bogotà. Il volume, riferisce un comunicato, è stato sviluppato dalla rappresentanza diplomatica italiana in Venezuela, in collaborazione con la Camera di commercio italo-venezuela (Cavenit), e stampato da Editorial Arte. In questa edizione del Concorso, la giuria era composta da otto membri provenienti da diversi Paesi latinoamericani che hanno assegnato riconoscimenti per 28 categorie di prodotti grafici, tra cui il 'Gutenberg Press Award 2020-2021" a Editorial Arte per la 'Guida 2021 Ambasciata d'Italia a Caracas". La produzione editoriale è stata premiata nella categoria 'Guide specializzate', che valuta le migliori "pubblicazioni di riferimento con informazioni sufficienti, alfabeticamente ordinate che consentono di localizzare persone, organizzazioni e luoghi aggiungendo dati stampati in uno o più colori, su carta, con o senza lavorazioni particolari". La pubblicazione "raccoglie 531 immagini, 498 numeri di telefono, 490 indirizzi web, 342 indirizzi, 204 aziende, 68 servizi consolari, 40 telefoni di emergenza e 31 tabelle e grafici, di facile consultazione per fornire risposte a domande frequenti". L'Ambasciatore d'Italia in Venezuela, Placido Vigo, ha affermato che la Guida è un prodotto di altissima qualità: "Nella mia carriera ho pubblicato 68 libri e ho trovato l'eccellenza in Editorial Arte, venezuelana. Ringrazio il suo Amministratore Delegato per aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento internazionale, nientemeno che durante una crisi sanitaria globale". La "Guida Ambasciata dïItalia Caracas 2021" è consultabile anche in formato digitale nel sito https://guidaitalia.info/. (ANSA).