Josephine Baker prima donna nera nel Pantheon di Francia

(ANSA) - PARIGI, 27 NOV - Josephine Baker, la ballerina, cantante e attrice franco-americana che ha ipnotizzato la Francia con spettacoli che deridevano il colonialismo e in seguito si è unita alla Resistenza francese, martedì prossimo diventerà la prima donna di colore ad essere immortalata nel mausoleo francese del Pantheon. Baker sarà anche la sesta donna ad unirsi alle circa 80 grandi figure nazionali della storia francese nel tempio laico sulla Rive Gauche di Parigi. Sarà anche la prima figura dello spettacolo ad essere onorata con un posto simbolico nel santuario secolare, luogo di riposo finale di una lunga lista di luminari del mondo della politica, della cultura e della scienza, tra cui Victor Hugo, Emile Zola e Marie Curie. La "panteonizzazione" della prima superstar nera al mondo, che ha fatto una campagna per i diritti civili al fianco di Martin Luther King, corona anni di campagne della sua famiglia e di un gruppo di intellettuali affinché le venga conferito il raro onore postumo. Il presidente francese Emmanuel Macron ad agosto ha finalmente accolto la richiesta "perché è una donna nata nera e americana in una società chiusa... che è diventata l'incarnazione dei valori illuministi della Repubblica francese per tutta la vita", ha spiegato il suo ufficio questa settimana. Nata Freda Josephine McDonald in estrema povertà nel Missouri nel 1906, Baker lasciò la scuola a 13 anni. Dopo due matrimoni falliti - prese il nome di Baker dal suo secondo marito - riuscì a ottenere un posto in uno dei primi musical completamente neri a Broadway nel 1921. Come molti artisti neri americani dell'epoca, si trasferì in Francia per sfuggire alla segregazione razziale. (ANSA).