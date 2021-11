Migranti: 6 fuggono da Cpa e tentano di imbarcarsi a Olbia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - OLBIA, 27 NOV - Sei migranti, aggrappati sotto due camion della frutta in partenza dal porto di Olbia, sono stati scoperti dal comando provinciale della Guardia di finanza, mentre tentavano di salire su una nave passeggeri diretta nella Penisola. Li hanno trovati nascosti tra gli assi di due camion frigo pronti a imbarcarsi. I militari li hanno accompagnati al comando per gli accertamenti, che hanno permesso di appurare che i fermati si erano allontanati da un centro di accoglienza del sud-Sardegna, dove erano ospitati dopo essere entrati illegalmente in Sardegna ed essere stati rintracciati. I sei migranti sono stati denunciati, mentre a carico dei due camionisti, risultati del tutto ignari della presenza dei migranti aggrappati sotto i propri mezzi, non è stato adottato alcun provvedimento. (ANSA).