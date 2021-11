Presidente Wta, 'profondamente preoccupato' per Peng Shuai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA -AFP) - PARIGI, 27 NOV - Steven Simon, presidente della Wta, che gestisce il circuito di tennis femminile, "resta profondamente preoccupato" per la giocatrice cinese Peng Shuai che all'inizio di novembre aveva accusato di molestie sessuali Zhang Gaoli, braccio destro del presidente Xi Jinping. Lo ha riferito il portavoce dell'Organizzazione. Simon ha fatto sapere di aver deciso di non contattare più la tennista più via e-mail fino a quando non sarà certo "che sia lei a rispondere e non i suoi censori". (ANSA -AFP).