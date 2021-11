Vento forte a Viareggio fino a 80 km/h, il mare arriva alle cabine

Il Comune di Viareggio (Lucca) informa che nella prima mattinata le raffiche di vento hanno toccato gli 80 km orari lungo la Passeggiata, un pò meno nelle aree interne. La protezione civile comunale, insieme alla polizia municipale, ha monitorato la situazione in modo da prendere provvedimenti immediati qualora la situazione l’avesse richiesto. Non si sono per fortuna, registrate particolari criticità a parte qualche cartello stradale abbattuto soprattutto nelle zone più esposte, e l’ingressione di sabbia in piazza Mazzini, lato mare, risolta con l’intervento di un mezzo Sea. Restano chiuse per precauzione le Pinete e il viale dei Tigli. E’ raccomandata la massima attenzione.

Il vento che ha soffiato tutta la notte e nella mattinata in Versilia ha spinto il mare in diversi stabilimenti balneari della Passeggiata di Viareggio (Lucca) fino alla cabine.

La sabbia è volata in parte di piazza Mazzini. Nessun problema in porto per gli ormeggi delle barche che erano stati rinforzati su invito della capitaneria di porto viareggina. Ci sono stati alcuni interventi dei vigili del fuoco per la rimozione di qualche ramo e albero caduti. Chiusi gli accessi alle pinete e al il viale dei Tigli che collega Viareggio con Torre del Lago.