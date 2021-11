Covid: salgono contagi in Sudafrica, oltre 3.200 in 24 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Volano i contagi in Sudafrica, nell'occhio del ciclone per il diffondersi della nuova variante, anche se il ministero della salute - segnalando oltre 3.200 nuovi casi nelle ultime 24 ore - non fornisce indicazioni di quanti di questi siano legati a Omicron. Nel Paese, si legge in un Tweet dell'autorità sanitaria sudafricana, il tasso di positività è salito al 9,2% con "3.220 nuovi casi di Covid" concentrati nel Guateng, la regione dove si trovano Johannesburg e Pretoria che registra l'82% del totale delle nuove infezioni. Ieri i dati segnalavano 2.880 nuovi casi in un giorno e l'altro ieri 2.465. (ANSA).