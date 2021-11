Migranti: Papa, tanto dolore, 'sappiate che vi sono vicino'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 28 NOV - Nuovo appello di Papa Francesco per i migranti. "Quanti migranti sono esposti anche in questi giorni a pericoli gravissimi e quanti perdono la vita alle nostre frontiere", "sento dolore per le notizie sulla situazione in cui si trovano tanti di loro, quelli che sono morti nel Canale della Manica, di quelli al confine della Bielorussia, molti dei quali sono bambini, di quelli che annegano nel Mediterraneo. Tanto dolore - ha detto Papa Francesco all'Angelus - pensando a loro. E quelli che sono rimpatriati al Nord dell'Africa e sono catturati dai trafficanti che li trasformano in schiavi, vendono le donne, torturano gli uomini. Di quelli che anche in questa settimana hanno tentato di attraversare il Mediterraneo cercando una terra di benessere e trovandovi invece una tomba". "Ai migranti che si trovano in queste situazioni di crisi assicuro la mia preghiera, anche il mio cuore, sappiate che vi sono vicino, pregare è fare", ha detto il Pontefice. (ANSA).