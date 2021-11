Nevicate nella notte sulle Dolomiti, fiocchi anche a Cortina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BELLUNO, 28 NOV - Nevicate si sono verificate nella notte un po' su tutta la montagna veneta, dalle Dolomiti all'Altopiano di Asiago. Se in pianura il flusso perturbato giunto sabato aveva portato piogge in pianura, alle quote sopra i 1.000 sono stati i fiocchi bianchi a trasformare il paesaggio in cartoline invernali. La nevicata ha interessato anche Cortina d'Ampezzo, con circa 15 centimetri di manto. Neve anche a Sappada, Arabba e Falcade (20 centimetri), mentre la precipitazione è stata ancora più cospicua nelle stazioni più alte delle Prealpi vicentine, come Campomolon (1.70 metri), con un accumulo di 33 centimetri.Il tempo oggi è in netto miglioramento, con cielo sereno in quasi tutta la regione. Sommata alle precedenti precipitazioni, la neve al suolo sulle Dolomiti meridionali varia dai 35 ai 75 centimetri. (ANSA).