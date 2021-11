Omicron: Moderna, se servirà nuovo vaccino, pronto a inizio 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Se servirà un nuovo vaccino contro la variante Omicron del Covid Moderna sarà in grado di "produrlo su larga scala entro l'inizio del prossimo anno. Lo sostiene il Chief Medical Officer dell'azienda statunitense, Paul Burton, secondo quanto riportato dal Guardian. "Dobbiamo essere fiduciosi, abbiamo imparato molto sul Covdi e su come affrontarlo", ha detto sottolineando che "è un virus dall'aspetto pericoloso, ma ora abbiamo molti strumenti nel nostro armamentario per combatterlo, quindi sono ottimista". Burton ha spiegato che un'idea più precisa dell'efficacia dei vaccini contro la variante Omicron si avrà nelle "prossime due settimane", ma se sarà necessario un nuovo vaccino, "potrebbe essere prodotto su larga scala entro l'inizio del 2022". (ANSA).