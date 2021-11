Covid, in 10 stati Usa stop a obbligo vaccino operatori sanità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 29 NOV - Un giudice federale ha bloccato in 10 stati Usa l'obbligo di vaccino del governo Biden per gli operatori sanitari, ritenendo che l'agenzia che l'ha imposto abbia abusato della sua autorità. Il giudice distrettuale Matthew Schelp di St Louis ha vietato ai Centers for Medicare and Medicaid Services (Cms) di far entrare in vigore l'obbligo finché la corte non potrà sentire le sfide legali promosse da Missouri, Nebraska, Arkansas, Kansas, Iowa, Wyoming, Alaska, South Dakota, North Dakota e New Hampshire. Si tratta del secondo schiaffo legale per il presidente Joe Biden, dopo che una corte federale d'appello di New Orleans ha bloccato lo stesso obbligo nelle aziende che impiegano almeno 100 dipendenti. (ANSA).