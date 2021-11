Esplode bombola, muore tecnico specializzato a Jesolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - JESOLO, 29 NOV - Un tecnico specializzato, di 50 anni, è morto in un incidente sul lavoro accaduto questa mattina nel Palazzo del Turismo di Jesolo (Venezia). Secondo una prima ricostruzione l'uomo, che si trovava assieme a un collega rimasto illeso, stava facendo dei lavori di manutenzione per conto della Città Metropolitana di Venezia, proprietaria dell'immobile, quando è stato coinvolto in uno scoppio dalle conseguenze fatali. La vittima - che lavorava per una ditta di Salzano (Venezia) - stava facendo manutenzioni all'impianto anticendio della struttura. (ANSA).