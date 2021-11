Green pass: 'rafforzato' debutta in Fvg, scattati controlli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TRIESTE, 29 NOV - Calma ma confusione sulle indicazioni da seguire nei bar e caffè di Trieste, dove, come nel resto del Fvg da oggi in zona gialla, sono in vigore le nuove norme del Super Green Pass e i relativi controlli. "Abbiamo notato tanta confusione tra i clienti, che non sapevano che cosa dovevano esibire - dicono i dipendenti di un locale in centro - A un gruppo di tre persone è stato chiesto di consumare fuori perché avevano solo il qrcode e non il foglio cartaceo". In un altro bar gli avventori si sono dimostrati "in regola, hanno occupato tre tavoli e tutti e tre erano minuti di green pass cartaceo: al banco non lo chiediamo perché non è ancora chiaro se è necessario o meno". Anche in un altro Cafè attendono delucidazioni. Al banco per il momento sembra che anche i non vaccinati possano consumare. Tra gli spazi aperti al pubblico che restano invece sotto l'egida del green pass base, ovvero anche ai testati e non solo ai vaccinati e ai guariti, ci sono le palestre. "Continuiamo a fare i controlli - dicono in un centro di Crossfit - Dall' obbligo della carta verde non abbiamo riscontrato calo di clienti". A Udine i cittadini sono ligi: dai controlli dei Carabinieri risulta che su 215 persone e 54, tra esercizi pubblici e commerciali controllati, non sono state riscontrate violazioni alla normativa. A Pordenone, poche mascherine all'aperto mentre non si registrano problemi di sorta per il Super Green pass cartaceo. Balza agli occhi la scarsissima applicazione dell'obbligo di indossare la mascherina. Il Pordenone Calcio, che domani sera ospita a Lignano l'Alessandria per la serie B, ha lanciato un appello ai tifosi di entrambe le squadre: "Venite con il Green pass cartaceo. Non saranno ammesse deroghe". Si attendono non più di 500 tifosi. (ANSA).