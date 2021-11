La Spagna dice addio a Almudena Grandes,in centinaia al funerale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MADRID, 29 NOV - La Spagna dice addio ad Almudena Grandes, scrittrice madrilena di grande successo e prestigio scomparsa sabato a 61 anni dopo essersi ammalata di cancro. Come mostrano immagini della televisione pubblica Tve, il feretro con la salma di Grandes è giunto alle 12 tra applausi presso il cimitero civile dell'Almudena di Madrid per celebrare il suo funerale. Per ricordarla, centinaia di persone si sono recate al cimitero con copie di qualcuno dei suoi libri, riporta l'agenzia di stampa Efe. È presente alla cerimonia funebre anche il premier Pedro Sánchez, che oggi ha omaggiato la scrittrice con una colonna pubblicata sul quotidiano El País. "Almudena Grandes è stata un'autrice fondamentale della nostra letteratura, ma anche per comprenderci come Paese", ha scritto. Grandes, ha aggiunto Sánchez, era "una narratrice tenace e molto coraggiosa, una lettrice insaziabile e una cittadina responsabile". (ANSA).