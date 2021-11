Omicron: capo medici Sudafrica, 'l'allarme è eccessivo'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - L'allarme sulla variante Omicron del Covid-19 nel mondo è "eccessivo" e la reazione "spropositata": lo ha dichiarato la dottoressa Angelique Coetzee, la presidente dell'ordine dei medici del Sudafrica, scopritrice della variante. In dichiarazioni riportate dall'emittente britannica TalkRadio, Coetzee ha ribadito che i sintomi finora visti sono "lievi": "I pazienti che ho visto avevano sintomi lievi e sono guariti. Nessuno è stato ricoverato e non c'è stato bisogno dell'ossigeno. Questa reazione nel mondo non ha alcun senso", ha aggiunto. (ANSA).