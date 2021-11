Usa: Ghislaine Maxwell in tribunale per apertura processo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 29 NOV - Ghislaine Maxwell e' apparsa oggi dopo oltre 500 giorni di carcere in una corte federale di Manhattan per l'inizio del suo attesissimo processo, che la vede imputata di aver adescato minorenni per gli abusi sessuali da parte del suo ex fidanzato e datore di lavoro Jeffrey Epstein, il finanziere suicidatosi in cella nell'agosto del 2019. La 59/enne socialite, che indossa una mascherina bianca anti Covid, si è sempre dichiarata non colpevole degli otto capi di imputazione di traffico sessuale tra il 1994 e il 2004. Rischia sino ad 80 anni di galera. (ANSA).