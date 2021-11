Dad con un positivo in classe fino a 6 anni, con 2 casi da 6-12 anni, poi con 3 casi

La didattica a distanza scatterà con un solo positivo in classe per i bambini fino a sei anni, con due positivi per gli alunni da 6 a 12 anni e dai 12 in poi si andrà in Dad se i casi positivi sono almeno tre. E’ quanto prevederà la circolare esplicativa del governo sulla scuola. Per i ragazzi che possono vaccinarsi, spiegano fonti dell’esecutivo le regole restano dunque quelle attuali. La scelta sarebbe arrivata dopo un approfondimento con il Cts e con il commissario all’emergenza che ha garantito l’intensificazione dei test Covid a scuola: la volontà è non riportare le lancette indietro e garantire la scuola in presenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA dad

contagi

scuola