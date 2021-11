Francia: presidenziali, Zemmour annuncia oggi candidatura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 30 NOV - Il polemista di estrema destra francese, Eric Zemmour, annuncerà oggi pomeriggio la sua candidatura alle presidenziali, secondo quanto si è appreso dal suo entourage. La candidatura consisterà in un video con "un messaggio ai francesi" che verrà "diffuso sui social network". Poi in serata, Zemmour sarà ospite del tg delle 20 su Tf1. Zemmour, 63 anni, ex editorialista che si è lanciato in politica moltiplicando le provocazioni di stampo intollerante, anti-immigrazione, anti-islam e omofobe, ha visto arrivare fin quasi al 20% le intenzioni di voto per lui nei sondaggi sulle presidenziali. Nelle ultime settimane è però cominciato il calo, parallelamente a un inasprirsi dei toni delle arringhe del polemista, onnipresente negli studi televisivi. Attualmente, i sondaggi lo danno attorno al 14% delle preferenze, con Emmanuel Macron (25%) e Marine Le Pen (19%) favoriti per il ballottaggio. (ANSA).