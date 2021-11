© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW DELHI, 30 NOV - Il governatore del Kerala, Pinarayi Vijayan, ha annunciato oggi che il suo governo non garantirà più cure gratuite ai malati di Covid-19 non vaccinati. "Chi non collabora con gli sforzi dello Stato per combattere la pandemia sarà escluso dai trattamenti gratuiti", ha detto Vijayan, aggiungendo che "chi non può assumere il vaccino a causa di allergie o altre patologie dovrà dimostrarlo con un certificato medico". (ANSA).