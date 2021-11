L'Italia alla fiera sugli eventi Ibtm a Barcellona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - L'Italia è presente alla fiera Ibtm di Barcellona, appuntamento internazionale del settore delle conferenze, eventi, viaggi d'affari e congressi: il padiglione che rappresenta le aziende italiane del settore è stato inaugurato in presenza dell'ambasciatore a Madrid, Riccardo Guariglia. La fiera Ibtm vedrà riuniti i più importanti professionisti del settore fino al 2 dicembre. L'Italia partecipa a questa edizione con uno stand, curato da Enit, di 552 metri quadri, in cui sono presenti 52 imprese del settore, oltre che rappresentanti delle Regioni Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Puglia, Sicilia, Veneto e del Comune di Milano e Roma Capitale. Guariglia — si legge in una nota — ha sottolineato l'importanza di eventi come questo per la promozione delle imprese del settore, soprattutto nel periodo di ripresa che stiamo vivendo dopo la battuta d'arresto per la pandemia e ha esortato gli imprenditori "a riprendere in questi giorni con rinnovato entusiasmo e fiducia la vostra attività così importante per il nostro Paese, rappresentando al mondo un'Italia recuperata, pronta ad ospitare ogni tipo di evento", segnalando come il turismo ed il settore Mice (meetings, incentives, conferences and exhibitions) potranno giocare un ruolo importante anche nella prospettiva dell'assegnazione e svolgimento di Expo 2030, per la quale l'Italia ha preannunciato la candidatura di Roma. (ANSA).