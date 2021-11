Monopattini: Nardella, da domani obbligo casco a Firenze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - FIRENZE, 30 NOV - Obbligo di indossare il casco per chi usa i monopattini da domani a Firenze. Lo ricorda il sindaco Dario Nardella che dice: "Sono felice che non ci sia stato un nuovo stop a questa ordinanza. Noi lo facciamo per la sicurezza dei cittadini, non abbiamo altra finalità. Mi auguro che questa misura sia rispettata. Abbiamo già fatto il punto della situazione con il comandante della polizia municipale, avremo servizi dedicati con delle pattuglie e ovviamente si preoccuperanno di far rispettare l'ordinanza". L'obbligo vale per tutto il territorio comunale. "Faccio un appello - ha aggiunto Nardella - a tutti i fiorentini, cerchiamo di dare il buon esempio e ricordiamoci che Firenze ha già pagato un prezzo alto verso la vita di un giovane che andava sul monopattino, ha battuto la testa ed è morto in un incidente. Chiedo a tutti di ricordare queste cose perché basta un po' di pazienza, un piccolo gesto e sacrificio per salvare la vita di qualcuno. Io sono disposto a fare qualunque cosa pur di avere anche una sola possibilità in più di salvare una vita. Ci sono alcune aziende che, spinte dalle iniziative a Firenze, si stanno attrezzando per dotare i monopattini di contenitori di caschi". (ANSA).