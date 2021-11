Omicron: Ema, se servirà adattamento sieri in 3-4 mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 30 NOV - Se per affrontare Omicron "dovessimo adattare i vaccini" siamo nella posizione di approvarli "in tre-quattro mesi". Ma prima occorre stabilire "se serve l'adattamento", e, intanto, è importante sottoporsi ai richiami. Lo ha detto la direttrice esecutiva dell'Ema, Emer Cooke, nella sua replica al Parlamento europeo. "Dai dati che vediamo" su Omicron "i vaccini autorizzati sono efficaci e continuano a salvare le persone da forme gravi e dalla morte. Anche se la nuova variante si diffonderà di più, i vaccini che abbiamo continueranno a garantire protezione". Di fronte alla variante Omicron - ha aggiunto -"dobbiamo lavorare anche più duramente che in passato per aumentare il tasso delle vaccinazioni nell'Ue, specialmente negli Stati membri dove il tasso è pericolosamente basso. Questo è particolarmente importante mentre apprendiamo nuovi aspetti" di Omicron", ha detto la direttrice esecutiva dell'Ema. "Stiamo ancora valutando con attenzione", ma se necessario, a causa della nuova variante Omicron "abbiamo i piani di emergenza. Siamo pronti per il peggio anche se speriamo per il meglio. I vaccini restano lo strumento chiave". (ANSA).