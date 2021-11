Omicron: in Germania cinque i casi confermati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - In Germania sono 5 i casi di contagi con la variante Omicron confermati mentre sono in corso le analisi di sequenziamento per altri 5 positivi sospetti. I casi sono stati registrati in Baviera, Assia, Bassa Sassonia e Sassonia. In questo ultimo land uno dei contagiati non aveva di recente effettuato viaggi all'estero, secondo quanto riferito dalla portavoce di Lipsia. La Sassonia è tra i Laender tedeschi con la maggiore diffusione di coronavirus, con un'incidenza settimanale sopra i 1.300 nuovi casi ogni 100.000 abitanti (con punte di 2.133 nella circoscrizione dello Schweiz-Ostgebirge), mentre la Germania ha un'incidenza settimanale media di 452,2. (ANSA).