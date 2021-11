Putin, non ho deciso se mi candiderò a presidenziali 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 30 NOV - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di non avere ancora deciso se si candiderà per un altro mandato alle presidenziali del 2024, ma ha detto che "l'esistenza stessa di questo diritto già stabilizza la situazione politica interna". Lo riporta l'agenzia Interfax. L'anno scorso una riforma costituzionale in Russia ha, tra le altre cose, cancellato di fatto il limite di due mandati presidenziali consecutivi per Vladimir Putin, che, se lo vorrà, potrà in teoria ricandidarsi alla presidenza ancora nel 2024 e nel 2030. Tra l'incarico di premier e quello di presidente, Putin è al potere dal 31 dicembre 1999. A causa del limite di due mandati consecutivi nella carica presidenziale, dal 2008 al 2012 Putin ha ceduto la poltrona di capo dello Stato a Dmitri Medvedev, riservandosi però quella di primo ministro e mantenendo quindi le redini del potere. Inoltre, ha contestualmente allungato il mandato presidenziale da quattro a sei anni. (ANSA).