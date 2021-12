Diasorin: "I nostri test individuano il covid anche con la variante Omicron"

DiaSorin conferma la capacità di identificare il virus Sars-cov-2 dei propri test molecolari anche a fronte della nuova variante Omicron. Lo rende noto la società evidenziando come le «sequenze della nuova variante disponibili sul database Gisaid sono state utilizzate per eseguire dei test in silico e verificare l’abilità di identificare il virus di tutti i test del Gruppo»..

Le caratteristiche dei test molecolari del Gruppo, inoltre, garantiscono «l'efficacia nell’identificazione del virus in presenza di tutte le varianti emerse dall’inizio della pandemia», aggiunge Diasorin.

