Paesi Oms lavorano ad accordo per gestione future pandemie

(ANSA-AFP) - GINEVRA, 01 DIC - I 194 Stati membri dell'Organizzazione mondiale della sanità hanno concordato oggi all'unanimità di iniziare a lavorare alla realizzazione di un nuovo accordo internazionale che stabilisca come gestire la prossima pandemia globale. I paesi hanno adottato una risoluzione in una riunione speciale a Ginevra, avviando il processo che dovrebbe portare a un nuovo accordo sulla preparazione e risposta alle pandemie che entrerà in vigore nel 2024. (ANSA-AFP).