Perquisito dalla Finanza lancia 9 vasi di marijuana dal balcone

Era da qualche tempo che la Guardia di finanza di Trento lo teneva d’occhio. Lui, un trentenne italiano, quando lunedì sera ha visto i finanzieri arrivare a casa sua ha cercato frettolosamente di liberarsi di 9 piante di marijuana, gettando i vasi dal balcone in mezzo alla strada. Alla scena hanno assistito anche alcuni vicini di casa, oltre ai militari, che erano appena arrivati per un controllo relativo al possesso di stupefacenti.

I vasi non hanno fortunatamente colpito nessuno e hanno sfiorato l’auto di pattuglia. Una volta entrati in casa i finanzieri hanno trovato una serra, una lampada a raggi Uv riscaldante, filtri, un deumidificatore ed un ventilatore. L'uomo è stato perciò arrestato per produzione, detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti.

