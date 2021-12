Sci: il Cimone riapre le piste, sabato skipass al 50%

Il comprensorio sciistico del Cimone, montagna dell'Appennino modenese, riapre con alcuni impianti di risalita che saranno attivi nella zona di Passo del Lupo. Sabato 4 dicembre, per la ripresa dopo 20 mesi chiusura per il Covid, le tariffe degli skipass saranno scontate al 50%. L'impianto di produzione della neve è attivo da domenica scorsa, funzionando ininterrottamente fino a ieri sera, al Cimoncino, al Lago della Ninfa, al Passo del Lupo e alle Polle e sono attese nevicate tra stasera e domani sul crinale, che consentiranno l'apertura anche di altre piste.

Oltre agli impianti, entrerà in funzione tutta la 'filiera': noleggi, scuole sci, rifugi e alberghi. Il Cimone, informa il consorzio della stazione invernale, "ha lavorato tutta l'estate per poter finalmente riaprire in sicurezza come da protocollo". Inoltre entrerà in funzione la pista di bob con una lunghezza di 700 metri servita esclusivamente dalla seggiovia Colombaccio. "Dopo tanta tristezza e delusioni dell'ultimo periodo riaprire serve anche come effetto psicologico per tutti gli operatori che vivono di neve", scrive il Consorzio.