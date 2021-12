La ministra Stefani: "Dal 2020 la 'Disability card' per 4 milioni di persone"

Poter accedere gratuitamente ai musei pubblici, grazie ad una convenzione con il ministero della Cultura, ed in futuro poter usufruire di sconti, convenzioni e tariffe agevolate con diversi enti e soggetti pubblici e privati, ma soprattutto sostituirà tutti i certificati cartacei. E' la Disability Card presentata stamani dal ministro per le Disabilità Erika Stefani in una conferenza stampa con il presidente dell’Inps Pasquale Tridico e il direttore Sviluppo dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Stefano Imperatori.

«Potrà essere richiesta dal 2022 sul sito dell’Inps con una procedura super semplificata - ha spiegato Tridico - e l’Italia sarà uno dei primi paesi Europei ad adottare questo strumento». Sarà spedita a casa e si rivolge, ha aggiunto il presidente dell’Inps, ad «una platea di 4 milioni di persone».

La card è munita di foto e contiene tutti i dati 'sensibili» e sarà stampata con tecniche anticontraffazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA disabili

disability card