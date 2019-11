I dirigenti: 'Mittal, a settembre fondi già finiti'

La sfilata di dirigenti di Arcelor Mittal di fronte ai pm di Milano ridisegna una diversa verità sulla gestione dell’acciaieria di Taranto. Dal verbale di un manager emerge che "in più riunioni tenute da settembre ad oggi sia il precedente ad Mathieu Jehl, sia il nuovo, Lucia Morselli, hanno dichiarato che la società aveva esaurito la finanza dedicata all’ operazione". La stessa Morselli, secondo i verbali depositati dalla Procura "ha dichiarato ufficialmente" in un incontro "ai primi di novembre" con "i dirigenti e i quadri" che erano stati fermati "gli ordini, cessando di vendere ai clienti". "Il pm, e non il M5s - commenta Luigi Di Maio - oggi ha detto che lo scudo penale era una balla". Attesa per l’incontro tra Conte e i vertici del gruppo stasera.

M5S DA SOLO ALLE REGIONALI. DI MAIO, "NESSUNA RIPERCUSSIONE"

NO AD ALLEANZE COL PD. IN CALABRIA CANDIDATO FRANCESCO AIELLO

Il M5s correrà da solo alle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria dopo il voto sulla piattaforma Rousseau che ha scelto in tal senso. In Calabria, il candidato governatore sarà il docente universitario Francesco Aiello. Mercoledì prossimo assemblea dei parlamentari M5s con il leader Luigi Di Maio, il quale ha assicurato che la scelta degli iscritti non avrà "nessuna ripercussione sul governo".

PAURA PER BERLUSCONI DOPO UNA CADUTA, AVREBBE SOLO UN EMATOMA

INCIDENTE A ZAGABRIA, ORA E’ SOTT'OSSERVAZIONE ALLA MADONNINA

Infortunio per Silvio Berlusconi, caduto ieri a Zagabria, al termine dei lavori del Congresso del Ppe. Dopo le prime indiscrezioni, che parlavano di rottura del femore, gli accertamenti effettuati a Milano, al San Raffaele e alla Madonnina, hanno escluso fratture delle grandi ossa, riscontrando solo un ematoma a una gamba. Il presidente rimane sott'osservazione alla Madonnina, dove ha ricevuto la visita della figlia Marina e della compagna Francesca Pascale. Fonti del Ppe hanno descritto l’incidente: uscendo dall’arena di Zagabria, l’ex premier si era concesso ai sostenitori per autografi e selfie, e, nella ressa, è scivolato a terra.

NUOVI ARRIVI DI MIGRANTI ITALIA, 6 CORPI AL LARGO DELLA LIBIA

SALVINI ARCHIVIATO PER ALAN KURDI,"CHE FARANNO GLI ALTRI PM?"

Non si arrestano gli arrivi di migranti e, con essi, le tragedie del mare: almeno sei corpi sono stati trovati stamani sulla costa di Khums, in Libia, come reso noto dall’Organizzazione mondiale per le migrazioni (Oim). Nelle stesse ore, registrati gli arrivi di 37 persone a Lampedusa, 31 a Crotone e 44 intercettati al largo di Santa Maria di Leuca. Il Tribunale dei ministri, intanto, ha accolto la richiesta della Procura di Roma e archiviato l’indagine sull'ex titolare del Viminale Matteo Salvini, in relazione alla vicenda Alan Kurdi dell’aprile scorso. "Bloccare gli sbarchi non è reato - ha commentato il leader della Lega - Che faranno ora le altre Procure?".

TRUMP, "IMPEACHMENT DIFFICILE SE NON SI HA NULLA IN MANO"

"SENZA DI ME, HONG KONG SAREBBE GIA' STATA ANNIENTATA"

Intervista a tutto campo di Fox News con Donald Trump. Fra i temi più scottanti, i rapporti con la Cina e l’impeachment. Sul tema dell’accordo commerciale, il presidente ha detto che l'intesa è potenzialmente molto vicina. "Dobbiamo stare con Hong Kong, ma io sto anche con il presidente Xi", ha detto Trump, aggiungendo che, senza il suo intervento, l’ex colonia sarebbe stata "annientata in 14 minuti". Il tycoon ha quindi ostentato sicurezza sull'Ucrainagate: "Penso sia molto difficile fare un impeachment quando non si ha assolutamente nulla in mano".

LUNEDI' LA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

I DATI CONFERMANO LIVELLI D’ALLARME. DOMANI CORTEO A ROMA

Corteo, domani a Roma, organizzato dal movimento "Non una di meno" in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne di lunedì. Le ultime statistiche continuano a denunciare un gravissimo problema sociale: ogni 72 ore, in Italia, una donna viene uccisa da una persona di sua conoscenza, solitamente il suo partner; 3 femminicidi su 4 avvengono in casa; e il 63% degli stupri è commesso da un partner o da un ex partner. Vittime e carnefici, inoltre, sono per lo più italiani: le prime nell’80,2% dei casi, i responsabili nel 74%.

INCENDIO IN UNA PALAZZINA A MILANO, MUOIONO DUE FIDANZATI

VITTIME DI UN CORTO CIRCUITO IN UNA MANSARDA SUI NAVIGLI

Una donna di 27 anni e un uomo di 29 sono morti, a Milano, a seguito dell’incendio in una palazzina di due piani di loro proprietà, avvenuto la scorsa notte in zona Navigli. Salva la matrigna 59enne della donna, che ha tentato inutilmente di soccorrere la coppia. Le fiamme si sarebbero sprigionate per un corto circuito in un quadro elettrico nella mansarda: fumo e fiamme, raggiungendo rapidamente gli altri ambienti, non avrebbero lasciato scampo alla coppia.

PRIMA VOLTA PER UN PAZIENTE OPERATO IN ANIMAZIONE SOSPESA

IL SANGUE E’ STATO SOSTITUITO DA UNA SOLUZIONE SALINA FREDDA

Per la prima volta un paziente è stato operato in «animazione sospesa», con la temperatura corporea abbassata al punto da mettere in standby i processi del metabolismo e dar più tempo ai chirurghi di operare. Gli autori dell’intervento sono dell’Università del Maryland. La tecnica consiste nel sostituire il sangue del paziente con una soluzione salina fredda.